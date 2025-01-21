Каширским волонтерам передали основы для плетения сетей в зону СВО

Штаб по отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО округа Кашира помог местным волонтерам в продолжении важного дела: плетении маскировочных сетей. Для этого неравнодушным жителям передали основы, которые в скором времени превратят в полноценные ручные изделия и отправят участникам спецоперации.

Волонтеры получили от штаба 28 основ для плетения маскировочных сетей, каждая из которых имеет размер 3 х 59 метров. Общая длина образцов — 1652 метра. Из этого получится большое количество важнейших для военных расходных материалов.

С волонтерами, которые продолжают помогать участникам СВО, встретился глава округа Кашира Михаил Шувалов. Во время передачи посылки он поблагодарил деятельных и активных жителей, общественников и всех, кто решил не оставаться в стороне от общего дела.

«Штабом по отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО было принято решение о закупке дополнительных основ для плетения сетей. Фонд «Защитники Отечества» получил изделия от производителя», — отметил глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.

Напомним, что маскировочные сети помогают бойцам СВО оставаться незаметным для разведки, а также скрывать военную технику, блиндажи и многое другое.