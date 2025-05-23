Каширу оживят яркие клумбы с бархатцами и георгинами

В городском округе Кашира началась активная фаза летнего озеленения — коммунальные службы высаживают цветы на городских клумбах. Первые этапы благоустройства территорий были реализованы в микрорайонах Кашира-1 и Ожерелье, работы продолжаются и в Кашире-2.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» приступили к оформлению клумб возле торгового центра, расположенного на улице Садовой. В распоряжении специалистов широкий выбор различных цветочных культур, готовых к высадке. В этом сезоне планируется высадить более 60 тысяч цветов в городском округе. В палитре красок будут представлены бархатцы разных оттенков — жёлтые и оранжевые, петуния микс (белая, синяя, красная), однолетние георгины, виолы и цинерария.

«Цветочное оформление — один из основных способов придания привлекательности и красоты городским пространствам, площадям, скверам, улицам и паркам. Ежегодно, начиная с конца апреля, мы приступаем к высадке цветов на городские клумбы. В этом сезоне округ украсят более 60 тысяч однолетних и многолетних растений. Яркие цветники будут радовать жителей Каширы до наступления осени», — рассказала начальник отдела благоустройства Алена Кузеева.

Администрация города и коммунальные службы прилагают все усилия для создания приятной и визуально привлекательной среды для жителей, регулярно обновляя цветочные композиции и поддерживая их в отличном состоянии в течение всего летнего периода.