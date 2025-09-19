Каштановая аллея в Коломне преобразится до конца сентября

В рамках празднования Дня города в Коломне была представлена обновленная Каштановая аллея.

Проект реконструкции общественного пространства реализован в соответствии с инициативой губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленной на создание современной и удобной городской среды.

В течение летних месяцев подрядчики выполнили масштабные работы: уложена новая брусчатка, разбиты живописные клумбы, высажены саженцы деревьев и установлена современная система освещения. В ближайшее время на территории появятся уютные беседки с качелями для отдыха.

Теперь аллея органично вписывается в облик парка Мира, который был модернизирован в прошлом году. Эти два общественные пространства объединились в единый парковый ансамбль.

«Вместе с жителями и проектировщиками нам было важно сохранить уникальную атмосферу зеленого бульвара, но при этом сделать его современным и комфортным», — сказал глава городского округа Александр Гречищев.

Следует отметить, что в Коломне продолжаются работы по улучшению еще четырех общественных зон: парка, посвященного 50-летию Октября, скверов имени Горшкова и расположенного у кинотеатра «Горизонт», а также бульвара на улице Пионерской.