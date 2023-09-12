Кассетные боеприпасы опять были выпущены по Донецку

Украинцы выпустили по Донецку два кассетных боеприпаса. Об этом сообщают в представительстве ДНР в СЦКК вечером вторника, 12 сентября, в официальном канале .

Так, по данным представительства, кассетные снаряды 155 мм калибра (который в основном используют страны НАТО) были выпущены по двум районам Донецка – Киевскому и Куйбышевскому. Предположительно, стреляли украинцы из населенного пункта под названием Галицыновка.

При этом восемь снарядов были выпущены по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка также из «натовского» калибра за период в два часа начиная с 19 часов вечера вторника.