Кассетные боеприпасы поступили на Украину не только от США, заявил Пентагон

Представитель Пентагона Дуглас Симс рассказал о том, что не только США поставляли Украине кассетные боеприпасы. Подробности приводит РИА Новости вечером четверга, 13 июля .

По данным издания, Симс уточнил, что на Украине до официальной передачи кассетных боеприпасов от США они уже были в стране, судя по всему, переданные третьими странами.

Также новые кассетные боеприпасы, уточнил Симс, поступили в страну. Напомним, что такой вид вооружений запрещен международной конвенцией. Она была ратифицирована 123 странами, но в этом списке не оказалось ни Украины, ни США.