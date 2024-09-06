В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося совершить повторную кражу элитного алкоголя
Фото: [Управление Росгвардии по Московской области]
В Подмосковье задержали 42-летнего мужчину, который украл из магазина несколько бутылок элитного алкоголя и, оставшись безнаказанным, снова решил совершить такое же преступление.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, факт кражи зафиксировал охранник торговой точки, когда просматривал записи с камер видеонаблюдения. После этого он заметил воришку в зале магазина и вызвал правоохранителей.
Злоумышленника доставили в полицию, по факту случившегося начата проверка.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, совершившего около десяти краж из одного и того же магазина.