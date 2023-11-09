Каталог со всеми видами растений одного из парков городского округа Пушкинский издали в Подмосковье

Создан каталог, в котором собраны все растения, высаженные в пушкинском Ивантеевском дендропарке.

Сборник создан в честь 125-летия основателя Ивантеевского питомника Александра Яблокова и девяностолетия самого лесопитомника. Новостью поделились в Министерстве имущественных отношения Московской области.

В каталоге подробным образом описаны различные культуры, которые посадили на этой территории с 30-е по 90-е годы прошлого столетия. Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, это место располагает богатой коллекций разнообразных деревьев и кустарников.

Помимо этого, на территории парка есть настоящая лаборатория. Наталья Адигамова уверена, что Ивантеевский лесопитомник может сделать много ботанических открытий.

Ознакомиться с каталогом можно по ссылке. В нем также изложены рекомендации по размножению каждого вида.