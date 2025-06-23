Катар закрыл небо на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Катар ввел временный запрет на полеты в своем воздушном пространстве в ответ на обострение ирано-израильского конфликта. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МИД Катара.

Официальный представитель МИД страны заявил, что эта мера носит превентивный характер. В ведомстве пояснили, что решение о закрытии пространства было принято на фоне ракетных атак Ирана по Израилю и ответных ударов американской авиации по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.

«Компетентные органы объявляют о временном прекращении воздушного движения в воздушном пространстве страны в рамках комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе»,— говорится в сообщении Министерства иностранных дел, размещенном в канале МИД в социальной сети X.

Закрытие воздушного пространства Катара создало временные логистические трудности для международных авиаперевозок. Особое значение этот шаг приобретает из-за расположенной в стране авиабазы Аль-Удейд – ключевого хаба Центрального командования ВС США в регионе.

Напомним, что 23 июня американское посольство в Дохе рекомендовало гражданам США оставаться в укрытиях, хотя катарские власти назвали эти рекомендации стандартной предосторожностью.

Ранее сообщалось, что Иран начинает перекрывать навигацию в Ормузском проливе.