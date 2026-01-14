«Катастрофа и позор»: Трамп оценил итоги афганской кампании Байдена

На экономическом форуме в Детройте президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на процесс вывода американских войск из Афганистана в 2021 году, сообщает «Московский комсомолец».

Он охарактеризовал эти события как беспрецедентный провал, нанесший ущерб международному авторитету страны.

По его словам, операция, завершившаяся в августе 2021 года, стала следствием «абсолютной неспособности к управлению» со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. Трамп заявил, что этот эпизод войдет в историю как один из самых позорных для Соединенных Штатов.

Ранее Трамп изобразил «болезненный» кашель Байдена на митинге в Детройте.