«Катастрофа и позор»: Трамп оценил итоги афганской кампании Байдена

Трамп заявил о «самом позорном дне» в истории США
На экономическом форуме в Детройте президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на процесс вывода американских войск из Афганистана в 2021 году, сообщает «Московский комсомолец».
Он охарактеризовал эти события как беспрецедентный провал, нанесший ущерб международному авторитету страны.
По его словам, операция, завершившаяся в августе 2021 года, стала следствием «абсолютной неспособности к управлению» со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. Трамп заявил, что этот эпизод войдет в историю как один из самых позорных для Соединенных Штатов.
