Катерина Шпица выложила в сеть откровенное фото без нижнего белья

Российская актриса поделилась кадрами своей привлекательной фигуры. Как пишет издание «Утро.ру» , они произвели настоящий фурор на поклонников.

Экстравагантная фотография появилась на странице в социальных сетях Шпицы. На ней она изображена в обтягивающем платье, под которым не надето нижнее белье. Таким снимком звезда хотела показать свою роскошную фигуру в вечернем образе.

По словам девушки, со съемкой помогал ее супруг. Хоть он и редко фотографирует свою избранницу, но делает это с необычайной меткостью. Из-за чего кадр немедля собрал больше сотни комментариев от поклонников и несколько тысяч лайков. В общем, положительная реакция не заставила себя долго ждать.

Но муж тоже получил заслуженную похвалу за мастерски выставленный кадр, подчеркивающий женскую красоту.