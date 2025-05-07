Экс-супруг Кати Лель пропал без вести во Франции

Игорь Кузнецов, экс-супруг певицы Кати Лель, исчез во Франции. Портал «МК» сообщил , что бизнесмен пропал в Ницце и его друзья опасаются, что он мог утонуть.

Прошло уже три недели с тех пор, как 52-летний Кузнецов, являющийся отцом дочери Лель, перестал выходить на связь. Сестра певицы и ее представитель подтвердили факт трагедии.

«Думали, что он утонул в море. Но водолазы искали и тела не нашли. Поиски продолжаются», — пояснила Ирина.

По словам родственников, Кузнецов отправился за границу по делам, после чего перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения. Они обратились к Кате Лель, которая заявила, что давно не поддерживает с ним связь.

Игорь Кузнецов родился 2 сентября 1972 года в Одессе в семье адмирала Георгия Кузнецова. После распада СССР он занялся бизнесом, основав компанию «МГК-Трансфорвард», специализирующуюся на морских грузоперевозках. Помимо этого, он занимался торговлей одеждой и обувью, а также руководил караоке-клубом в Москве.

Ранее певица Лель поделилась об опасных приключениях на Бали. По словам самой артистки, во время ее проживания на шикарной вилле начался ураган, деревья начали падать, ветер был мощным, пошел дождь.