Известный российский певец Николай Басков выступил на масштабном концерте «Мелодии сквозь время и пространство» в Китае. В рамках мероприятия он исполнил легендарную «Катюшу», концерт транслировал один из крупнейших китайских телеканалов Jiangxi TV. Об этом пишет телеграм-канал RT.

Концерт носил символический характер, будучи приуроченным к трем важным датам: 80-летию победы в Великой Отечественной войне, 80-летию победы китайского народа над японскими захватчиками и Году культурных обменов между Россией и Китаем.

«Катюша» полюбилась многим в Китае. Именно она стала символом дружбы, братства и общей исторической памяти. К тому же слушатели Поднебесной любят российских артистов с сильным вокалом, чем их как раз смог удивить «золотой голос» России Николай Басков.

Напомним, что Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином анонсировал запуск совместных кинопроизводственных проектов. Обсуждение этой темы началось еще на саммите БРИКС в Казани, и сейчас работа активно ведется.

