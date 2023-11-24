Катки, горки и лыжные трассы: в Москве откроют более четырех тысяч площадок для зимних забав

В своем блоге он рассказал, как город подготовился к зиме. В этот сезон в Москве откроют более четырех тысяч развлекательных площадок, включая катки, естественные и деревянные горки для катания, лыжные трассы.

По его словам, чем больше будет снега, тем больше возможностей для активного зимнего отдыха появится у москвичей и гостей столицы.

Крупнейшей ледовой площадкой Москвы станет каток в Парке Горького с площадью более 22 тысяч кв. м. Также мэр отметил появление ледовой аллеи на Пушкинской набережной. Ее длина составит 300 метров, а ширина – 20 метров.