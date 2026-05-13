Каучуковый щит: в Перми разработали уникальное покрытие для защиты нефтяных скважин

Исследователи из ПНИПУ представили инновационный материал на основе натурального каучука для борьбы с коррозией и трещинами. Новая технология способна самостоятельно «цементировать» повреждения, значительно продлевая срок службы промышленного оборудования, пишет АН.

Инновационный механизм самовосстановления

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета создали защитное покрытие, которое не имеет аналогов в современной промышленности. В основе разработки лежит использование натурального каучука. Главная особенность материала заключается в его реакции на углеводороды: при соприкосновении с нефтью покрытие начинает набухать и трансформируется в плотный гель. Это вещество эффективно герметизирует образующиеся в металле микротрещины, создавая прочный защитный барьер.

Технологические решения для защиты от воды

Для обеспечения устойчивости материала в агрессивной водной среде ученые применили диоксид кремния в качестве стабилизатора. Размер частиц этого компонента крайне мал и не превышает 1 миллиметра. Такое сочетание позволило создать структуру, которая надежно изолирует металлические поверхности скважин от воздействия влаги, предотвращая развитие коррозийных процессов.

Результаты испытаний и ключевые показатели

В ходе лабораторных тестов новый состав продемонстрировал высокие эксплуатационные характеристики. Разработчикам удалось добиться следующих результатов:

Снижение веса: плотность цементного раствора уменьшилась на 6%.

Скорость реакции: процесс образования геля для заделки повреждений занимает всего 60 минут после контакта с нефтью.

Баланс качеств: вязкость состава была увеличена при полном сохранении исходных показателей прочности.

Перспективы применения в нефтегазовом секторе

Разработка пермских ученых ориентирована на решение критических задач по продлению срока эксплуатации скважин для хранения сырья. Благодаря своим уникальным свойствам технология может применяться не только для проведения ремонтных работ на действующих объектах, но и непосредственно на этапе строительства новых мощностей. Внедрение такого покрытия позволит существенно сократить расходы на обслуживание инфраструктуры и снизить риски возникновения аварийных ситуаций из-за ржавчины.