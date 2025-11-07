Кавалеру Ордена Мужества из Долгопрудного вручили ключи от автомобиля

В подмосковном Реутове состоялась торжественная церемония, в рамках которой шестерым ветеранам специальной военной операции, получившим тяжелые ранения, были вручены ключи от новых автомобилей. Среди удостоенных этого знака внимания — житель Долгопрудного Юрий Жемеров, чья история служит примером мужества и стойкости.

Мобилизованный в сентябре 2022 года, Жемеров принял участие в 12 штурмовых операциях и 20 закреплениях занятых позиций, включая освобождение населенного пункта Новоселки. Во время штурма высоты «Безымянная» Юрий Егорович получил серьезное боевое ранение, а за проявленные доблесть и героизм был награжден Орденом Мужества.

Инициатива по предоставлению транспорта исходит от государственного фонда «Защитники Отечества». Кроссоверы специально адаптированы под ручное управление, что критически важно для ветеранов с ограниченными физическими возможностями. Ключи от автомобилей героям лично вручила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.

«Машина дает большие возможности, помогает решать многие вопросы и вновь чувствовать себя мобильным. Вы не представляете, как я рад. Огромнейшее спасибо фонду «Защитники Отечества»!», — поблагодарил защитник.

Напомним, что это событие — не разовая акция, а часть системной работы по поддержке участников СВО и их семей. Для получения необходимой помощи в городском округе Долгопрудный работает специализированный Центр поддержки, расположенный по адресу: Московское шоссе, дом 59. Координацию помощи осуществляют фонд «Защитников Отечества» (телефон: 8-966-179-82-09) и Ассоциация ветеранов СВО (телефон: 8-917-546-86-67, Telegram-канал: https://t.me/veteransvodolgop).