Казахский парламент рассекретил изобретения советской эпохи

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял закон «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года».

Таким образом, больше нет необходимости обеспечивать секретность изобретений времен СССР. Соглашение подписывалось странами СНГ, чтобы образовавшиеся на месте бывших республик СССР государства хранили тайну об оказавшихся в их распоряжении изобретениях.

В мажилисе сочли, что данный документ утратил актуальность. За время его действия не было отмечено посягательств на секретные изобретения советской эпохи.