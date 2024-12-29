Казахстан отправит черные ящики борта AZAL в Бразилию

В Казахстанском министерстве транспорта сообщили, что все найденные черные ящики с самолёта, потерпевшего крушение неподалёку от Актау, будут переданы в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале ведомства.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

В заявлении Министерства транспорта сообщается, что бортовые самописцы будут отправлены в Бразилию, которая также является страной-производителем самолёта Embraer, в соответствии с положениями Приложения номер 13 к Чикагской конвенции об аэронавтике.

«Данный вопрос находится на личном контроле главы государства», — указано в сообщении.

В сообщении пресс-службы Министерства транспорта Казахстана отмечается, что CENIPA обеспечена всеми необходимыми техническими ресурсами, включая современное оборудование и сертифицированную лабораторию, для эффективного считывания информации с бортовых самописцев.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.