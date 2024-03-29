Казахстан временно закрыл КПП «Желкуар» на границе с Россией

П пограничной службе Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана предупредили о закрытии одного из КПП, граничащего с Челябинской областью.

Сообщается, что ближайшие дни будет закрыт пункт пропуска «Желкуар» на въезд и выезд. Не будут в том числе пускать в обе стороны пешеходов и грузовой транспорт. Причиной для такого временного закрытия стали погодные условия, которые привели к паводку.

«Рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации», — предупреждает сайт погранслужбы КНБ.

Напомним, что паводки наступают в России и других стран традиционно весной. Недавно тепло пришло рано в Казахстан: из-за подтоплений режим ЧС был объявлен сразу в нескольких регионах страны. КПП «Желкуар» уже закрывали в 2023 по той же причине.

Ранее сообщалось, что Литва прекратила пропускать фуры из Калининградской области без объяснения причин.