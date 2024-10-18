Казанская икона Божией Матери прибудет в Сергиев Посад в выходные

Чудотворную Казанскую икону Божией Матери привезут в Сергиев Посад завтра, 19 октября. Она пробудет в городе два дня, сообщает портал Regions .

Икона будет доставлена по благословению патриарха Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе бойцов на СВО. Верующие смогут приложиться к святыне в Успенском кафедральном соборе. Он находится на Болотной улице, 39.

Встреча иконы состоится в субботу в четыре часа дня. В 17 часов начнется Всенощное бдение. В воскресенье в 8:30 пройдет божественная литургия, а с одиннадцати часов утра до 18:30 — молебен с акафистом. В восемь часов вечера святыня отправится в Балашихинскую епархию.