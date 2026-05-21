Казанский блогер пешком дошел до Башкирии и идет дальше в Казахстан

Казанский блогер Никита Кузнецов продолжает свое пешее путешествие, конечная цель которого — Алматы. Вечером 19 мая он пересек границу между Татарстаном и Башкирией, о чем отчитался в своем телеграм-канале. Сейчас путешественник направляется в Уфу, а оттуда планирует двинуться в Челябинск и дальше — к Уральскому хребту.

Это не первый подобный поход Кузнецова: в 2025 году он пешком добрался до самого Иерусалима. К новому маршруту блогер подготовился основательно, обзаведясь сумкой с системой питья, которую нагрузил на 17 килограммов, и очками со встроенной камерой, чтобы снимать контент не только на телефон. В дороге его часто узнавали, угощали водой и едой, а кто-то даже специально расставлял вдоль обочины большие бутылки с водой через равные промежутки. Ночевал путешественник то в палатке, то в придорожных гостиницах. Сильную жару, выпавшую на эти дни, смягчал прохладный ветер, и блогер рассказывал, что пока температура держится около 28 с половиной градусов, а из пейзажей — только дорога и поля.

Утром 21 мая он продолжил путь, но столкнулся с необходимостью заглянуть на пункт маркетплейса, что заставило бы отклониться от маршрута. На помощь снова пришли незнакомцы, согласившиеся съездить на ПВЗ и довезти заказ прямо к нему. Кузнецов также рассказал, что по мере приближения к горам намерен обзавестись хотя бы свистком — попутчики предупредили его, что в тех местах, через которые лежит маршрут, видели волков и медведей.