Казанскую икону Божией Матери привезут в Подмосковье

В октябре чудотворный Казанский образ Божией Матери привезут в епархии Московской митрополии, это произойдет в рамках Всероссийского молебна о Победе. Об этом сообщает пресс-службе митрополии.

«Всероссийский молебен о Победе проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — говорится в сообщении.

В епархиях организуют молебные пения о победе и крестные ходы с иконой. Помимо этого, жители и гости региона смогут «поклониться святыне и помолиться о наших сражающихся воинах и их скорейшем победоносном возвращении домой». Икону написали примерно в 1580 году, в годы Смутного времени она была полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Ознакомиться с маршрутом принесения иконы в Московской области можно здесь.

Отметим, что организатором молебна стала Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России. Поддержку данному мероприятию оказали Всемирный Русский Народный Собор и Фонд Царьград.