Оперная певица Любовь Казарновская в беседе с « Абзацем » заявила, что российская культура переживает серьезный кризис. По ее словам, образование, просвещение и искусство находятся в очень тяжелом состоянии, а подход ко всему, что называется высокой традицией и высоким исполнительским искусством, стремительно деградирует.

Казарновская призналась, что ей посчастливилось учиться у выдающихся педагогов, которые предъявляли очень высокие требования, и сегодня она применяет те же критерии к своим ученикам. Она подчеркнула, что есть люди, которые не поддаются общей тенденции, и выразила радость, что она одна из тех, кто не позволяет себе катиться снежным комом вниз. Свою задачу певица видит в сохранении лучших традиций отечественной вокальной школы. Заявление прозвучало в день юбилея Казарновской — 18 июля ей исполнилось 70 лет.