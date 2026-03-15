Каждая дорогая рыба оказалась дешевкой: как магазины водят за нос честных покупателей

Специалисты выяснили, что четверть морепродуктов в мире может быть фальсификатом. Чаще всего на российских прилавках подменяют дорогие сорта, а также используют красители и лишнюю воду, пишет ПГ.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, риск приобрести подделку среди рыбной продукции в мире достигает 20,6 процента, что значительно выше аналогичного показателя для мяса. Мошенничество с дарами моря зафиксировано в 55 государствах, включая Россию. Чаще всего отечественные производители и поставщики фальсифицируют элитные виды: тунца, палтуса и представителей семейства лососевых.

Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Владимир Мазо в беседе с «Парламентской газетой» пояснил основные схемы обмана потребителей. Наиболее распространена подмена, когда дешевая рыба выдается за дорогую. Специалист отметил, что отличить подделку невооруженным взглядом практически невозможно, особенно если продукт прошел переработку. Даже профессионалы иногда затрудняются с идентификацией, поэтому покупателям не стоит пытаться самостоятельно определять сорт.

Эксперт предупредил, что такая фальсификация может нести риски для уязвимых групп населения. Для взрослого человека употребление подмененной рыбы обычно не представляет угрозы. Однако в случае с детским питанием ситуация меняется: содержание белка и жира в продукте должно строго соответствовать заявленным на упаковке показателям, так как это влияет на рост и развитие ребенка.

Кроме сортовой подмены, в России нередко практикуют добавление лишней воды для увеличения веса. Красители применяют реже, в основном для улучшения внешнего вида филе. Мазо уточнил, что такие манипуляции хоть и вводят покупателей в заблуждение, но редко сказываются на безопасности продукта для здоровья обычного человека. Тем не менее любое несоответствие маркировке является нарушением закона и преследуется по нему.