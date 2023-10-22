Каждому пятому россиянину отказали в приеме на работу из-за содержания личных страниц в соцсетях

Онлайн-портрет становится все более важным критерием при приеме на работу, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья».

Из-за содержания своих страниц в соцсетях отказ в получении работы получили 19% соискателей. Еще 31% пришлось отвечать на уточняющие вопросы кадровиков.

Некоторые руководители просят устраивающихся на работу предоставить ссылки на профили в соцсетях еще до начала собеседования.

Для небольших компаний единая экосистема в коллективе имеет все большее значение, поэтому руководители предприятий еще до начала переговоров хотят побольше знать об интересах и взглядах будущего работника.

Однако, как отмечает директор департамента маркетинга «Медицина АльфаСтрахование» Алиса Безлюдова оценка на основании онлайн-портрета не должна быть определяющей, так как многие соискатели перед устройством на работу «чистят» свои аккаунты или специально публикуют там посты, которые должны произвести впечатление на работодателей.