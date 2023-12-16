«Каждые сто метров лежат провода»: жители ЛНР рассказали об обстановке после ледяных дождей

Более 570 тысяч человек остаются без электричества в Ростовской области, ЛНР и ДНР. Об этом сообщило Минэнерго, отметив, что устранение неполадок продолжается.

Жители Луганской Народной Республики, где включения света дожидаются 253 тысячи абонентов, рассказали нам об обстановке на сегодняшний день.

«У нас электричество в этот раз выключали совсем ненадолго, на 5-6 часов, но в прошлый раз, когда непогода только пришла в ЛНР, без света просидели весь день. А вот у знакомых, например, его нет уже около четырех-пяти дней, с самого начала ледяных дождей. Городские службы пытаются что-то сделать, но обледенения еще остаются и на деревьях, и на проводах, поэтому к старым авариям добавляются новые. Из-за этого большая часть города остается без электроснабжения», — сообщил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» житель города Свердловск Валерий К.

Аналогичным образом обстоит ситуация и в других городах республики. Наледь на деревьях даже при условии отсутствия сильных порывов ветра создает проблемы.

«Когда начинался гололед, мы с мужем думали, что это проблема, но теперь понимаем — это все были мелочи. Сейчас город усеян упавшими ветвями, местами они просто надломились и теперь нависают над тротуарами. Ходить в таких местах очень страшно. Вдобавок к этому во многих районах деревья падали целиком. Конечно же, все это привело к порывам проводов, электричества нет практически нигде. Буквально каждые сто метров на земле лежат провода, а там, где они уцелели, они висят на уровне человеческого роста. Мобильная связь, видимо, по этой же причине, стала плохой», — отметила жительница Червонопартизанска Ирина П.

Ранее очевидцы рассказали об обстановке в Ростове-на-Дону после ледяных дождей.