В Ярославской области на конец 2025 года проживало 5250 человек с ВИЧ-инфекцией, что составляет 0,44 процента населения. Как сообщает 76.RU со ссылкой на региональный Центр «СПИД», это означает, что вирус выявлен у каждого 225-го жителя, однако область не относится к наиболее проблемным по заболеваемости в России.