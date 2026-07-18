Каждый 225-й — носитель: свежая статистика по ВИЧ в Ярославской области
Центр «СПИД»: в Ярославской области каждый 225-й имеет ВИЧ-статус
В Ярославской области на конец 2025 года проживало 5250 человек с ВИЧ-инфекцией, что составляет 0,44 процента населения. Как сообщает 76.RU со ссылкой на региональный Центр «СПИД», это означает, что вирус выявлен у каждого 225-го жителя, однако область не относится к наиболее проблемным по заболеваемости в России.
Главным путем передачи остаются незащищенные половые контакты. На употребление наркотиков приходится 26,1 процента случаев заражения, еще 0,8 процента — через грудное молоко. С 1994 года в регионе умерли 2238 ВИЧ-инфицированных, из них 540 — в стадии СПИД. Бесплатно сдать анализ можно в Центре «СПИД» Ярославля на проспекте Октября в будние дни с восьми утра до половины третьего дня.