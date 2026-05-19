Российские путешественники все чаще отказываются от компании и отправляются в соло-туры по азиатским направлениям. Как выяснили аналитики сервиса «Островок» и компании «Тибурон», чье исследование оказалось в распоряжении « Ленты.ру », о поездке без спутников мечтает каждый четвертый россиянин, объясняя свое желание стремлением к уединению и ярким впечатлениям.

Одним из самых неожиданных лидеров среди соло-туристов стала Индия, несмотря на частые сообщения о происшествиях с участием отдыхающих в этой стране. В 2026 году более 40 процентов бронирований в индийских отелях и апартаментах пришлось на одного туриста. В Китае одиночным оказалось каждое третье бронирование. В целом спрос на соло-поездки по азиатским направлениям вырос на 35 процентов год к году.

Помимо Индии и Китая, в топе мужских предпочтений — Япония. Россиянки же чаще выбирают для одиночных путешествий Италию, Турцию, Таиланд и Мальдивы. Среди стран СНГ и ближнего зарубежья высоким спросом пользуются Казахстан, Армения, Абхазия и Грузия.