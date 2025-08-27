Каждый четвертый россиянин считает, что знание китайского языка гарантирует профессиональный рост

Согласно исследованию, проведенному онлайн-кампусом НИУ ВШЭ, английский язык сохраняет лидирующие позиции в рейтинге наиболее полезных для карьеры языков.

За него высказались 29% опрошенных россиян. Однако разрыв минимален: 27% респондентов полагают, что ключевое значение для профессионального роста сегодня имеет китайский язык.

На третьем месте по важности расположился немецкий язык, набравший 12% голосов. При этом каждый десятый участник опроса (10%) не видит прямой связи между владением иностранными языками и улучшением карьерных перспектив.

Что касается личного опыта изучения, то английский доминирует — его изучали или продолжают изучать 56% россиян. Далее с существенным отставанием следуют французский (13%) и немецкий (11%) языки. Испанский язык освоили 7% респондентов, а среди азиатских направлений лидируют японский (6%) и китайский (5%).

В целом, 60% участников исследования уверены в положительном влиянии языковых навыков на профессиональное развитие. При этом половина опрошенных прогнозирует, что уже через пять лет китайский язык достигнет того же уровня востребованности, который исторически принадлежал английскому.

Ранее сообщалось о том, что китаянка выиграла 11 млн, спрятавшись от дождя в лотерейном магазине.