Каждый день слала открытки, а потом замолчала: как бдительные соседи спасли женщину и ее собаку

В Москве неравнодушные соседи спасли женщину и ее собаку, заметив, что она перестала присылать в общий чат добрые картинки. Об этом пишут Telegram-каналы.

Женщина ежедневно отправляла соседям открытки, но внезапно перестала это делать. Жильцы забеспокоились, попытались достучаться до нее, но дверь никто не открыл. Тогда они вызвали участкового, который нашел в Белоруссии сестру пропавшей.

Спасатели проникли в квартиру через окно и обнаружили хозяйку в критическом состоянии. Женщину экстренно госпитализировали. Однако спустя время из квартиры раздался громкий лай — спасательная команда не заметила пса, который испугался и спрятался. Сотрудникам «СпасРезерв» пришлось снова лезть в окно. Пса по кличке Тимоша спасли. Пока его хозяйка не выздоровеет, он будет жить у соседки.