Каждый голос важен: жители Ленинского округа выбирают, какие пруды очистят в 2026 году

На портале «Добродел» стартовало голосование в рамках областной программы «100 прудов и озер». Жители Ленинского округа могут выбрать один из четырех местных водоемов, которые предложено очистить в 2026 году: Нижний Ащеринский, Таболовский, Коробовский и Верхний Картинский пруды. Голосование продлится с 10 ноября по 10 декабря.

Замглавы округа Виктория Морозова отметила, что участие жителей растет каждый год, а их выбор напрямую влияет на благоустройство зон отдыха.

Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться через Госуслуги и выбрать один объект. Итоги покажут, какие водоемы включат в план санитарной очистки на следующий год.