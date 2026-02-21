Каждый километр за 23 рубля: популярный автомобиль оказался золотым для водителя в Москве

Владение автомобилем Lada Largus в Москве и Подмосковье обходится собственникам значительно дороже первоначальной цены машины. К такому выводу пришли специалисты маркетингового агентства НАПИ, данные которых изучил портал «110 км», пишет REGIONS .

Согласно проведенным расчетам, при стоимости приобретения нового автомобиля в 1,66 млн рублей совокупные траты за пять лет эксплуатации составят порядка 1,7 млн рублей. Таким образом, ежегодно владелец будет расходовать на содержание около 343 тысяч рублей. В пересчете на каждый пройденный километр затраты достигают почти 23 рублей.

Аналитики детально разобрали структуру предстоящих расходов. Самыми весомыми статьями оказались потеря рыночной стоимости автомобиля и страховка. За пять лет при пробеге в 75 тысяч километров Largus подешевеет на 651,5 тысячи рублей, после чего его ориентировочная остаточная цена составит около 1 млн рублей. Затраты на полис каско достигнут 349,4 тысячи рублей. Значительную часть бюджета съедает и топливо — 376,6 тысячи рублей.

Техническое обслуживание обойдется в 193,1 тысячи рублей, а текущий ремонт — еще в 23,9 тысячи. На шины и их сезонную замену потребуется 43,3 тысячи рублей. Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) за пять лет потянет на 70,1 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что подобные вычисления позволяют потенциальным покупателям трезво оценить не только ценник в автосалоне, но и все последующие финансовые обязательства, связанные с эксплуатацией машины.