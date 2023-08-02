Каждый третий россиянин оказался недоволен своей работой

Сервис «Работа.ру» провел исследование, которое показало, насколько граждан РФ устраивает текущая занятость. Оказалось, что нынешняя должность полностью устраивает только 64% жителей страны. 41% из таких довольных ценит ее за то, что она оставляет необходимое время для личной жизни, а 36% - за хороший коллектив, который их окружает. Чуть меньше, 35%, называют очень интересными и увлекательными те задачи, которые они решают на работе.

Эти цифры привело ТАСС. В тоже время 36% опрошенных не любят свою работу. 56% респондентов указали в качестве причины недовольства чересчур скромную зарплату. 37% считает, что у них нет карьерных перспектив, еще 30% - что не могут профессионально расти в сложившихся условиях.