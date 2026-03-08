Каждый третий в опасности: как окружение крадет годы жизни доказали ученые

Исследование показало прямую связь между общением с неприятными людьми и биологическим возрастом. Постоянный стресс от взаимодействия с токсичными знакомыми способен состарить человека на девять месяцев быстрее обычного, пишет progorodchelny .

Научные сотрудники выяснили, что негативное социальное окружение напрямую влияет на продолжительность жизни. Хроническое напряжение и эмоциональные перегрузки, вызванные общением с тяжелыми людьми, оставляют след на физическом состоянии организма. Специалисты издания Psychology Today представили данные масштабного исследования, в котором приняли участие более 2300 человек.

Ученые провели анализ ДНК добровольцев, чтобы определить их биологический возраст. Параллельно эксперты изучили круг общения испытуемых, выявив тех, кто регулярно провоцирует у них негативные переживания. Результаты показали, что почти треть респондентов, а именно 29 процентов, постоянно контактируют хотя бы с одним токсичным человеком. Примечательно, что женщины сталкиваются с такими личностями чаще, чем мужчины.

Каждое взаимодействие с трудным собеседником увеличивает скорость старения приблизительно на полтора процента. В итоге биологический возраст людей, вынужденных существовать в напряженной среде, оказался в среднем на девять месяцев выше, чем у их сверстников из спокойного окружения. Исследователи также сделали неожиданный вывод: друзья и родственники, вызывающие стресс, наносят больший урон организму, чем конфликтные супруги.