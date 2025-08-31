Результаты показывают, что 60% граждан Великобритании не намерены вступать в вооружённый конфликт в случае внешней агрессии против страны.

Тенденция к пацифизму или нежеланию участвовать в боевых действиях является сквозной и не зависит от поколения. Наиболее высокий процент отказа отмечается среди молодёжи в возрасте 18–24 лет (52%) и респондентов от 25 до 34 лет (51%), что опровергает стереотип о готовности молодого поколения к защите страны.

Публикация не содержит точных данных о выборочной совокупности и времени проведения исследования, что несколько ограничивает его анализ. Однако эти тревожные цифры перекликаются с другим исследованием компании YouGov, согласно которому 82% британцев пессимистично оценивают текущее состояние государства, а 60% уверены в дальнейшем ухудшении ситуации в течение грядущего года.

