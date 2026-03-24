Каждый второй не знает об этом: врачи назвали два ночных симптома которые могут указывать на рак

Медики из благотворительной организации Cancer Research UK обратили внимание на два ночных признака, которые могут указывать на онкологические процессы. По информации издания Surrey Live, речь идет о стойкой бессоннице и обильной ночной потливости, регулярно нарушающей сон. Их слова передает издание Surrey Live, пишет Лента.ру.

Специалисты уточнили, что сами по себе эти симптомы не всегда говорят о злокачественных опухолях. Их причинами нередко становятся стрессовые ситуации, инфекционные заболевания, гормональные перестройки или побочные эффекты от лекарств.

Однако врачи подчеркивают: если такие проявления возникают внезапно или становятся необычно интенсивными, это весомый повод пройти обследование. Особое внимание стоит обратить на сочетание сильной потливости по ночам с беспричинной повышенной температурой, болевыми ощущениями или тошнотой.

Главный совет онкологов — хорошо знать свое обычное состояние и фиксировать любые нестандартные изменения. То, что для одного человека является нормой, для другого может оказаться тревожным сигналом, требующим консультации специалиста.