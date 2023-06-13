Каждый второй житель РФ имеет сложности с выплатой кредитов
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Согласно данным НАФИ, каждый второй заемщик в течение последнего года испытывал сложности с выплатой кредита. Об этом сообщает NEWS.ru.
Уточняется, что это касается как обычных потребительских кредитов, так и автомобильный и ипотечных кредитов.
Отмечается, что больше всего имеют трудности с выплатой кредитов жители РФ в возрасте от 25 до 34 лет.
Добавляется, что с 2018 года количество заемщиков увеличилось на 20%.