Каждый второй житель РФ имеет сложности с выплатой кредитов

Согласно данным НАФИ, каждый второй заемщик в течение последнего года испытывал сложности с выплатой кредита. Об этом сообщает NEWS.ru .

Уточняется, что это касается как обычных потребительских кредитов, так и автомобильный и ипотечных кредитов.

Отмечается, что больше всего имеют трудности с выплатой кредитов жители РФ в возрасте от 25 до 34 лет.

Добавляется, что с 2018 года количество заемщиков увеличилось на 20%.