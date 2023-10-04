«Каждый выход — подвиг»: боец СВО объяснил, почему солдаты не говорят о героизме

Каждый журналист хочет найти историю героя и на весь свет рассказать, как отважный боец взорвал три вражеских танка или подбил самолет. Однако бойцы стараются избегать темы смелых поступков. Один из российских солдат по имени Антон В. объяснил, почему так происходит.

Во время боевых действий происходит много всего неприятного, но бойцы ВС РФ по-настоящему достойные люди и каждый день выполняют свои задачи несмотря ни на что.

«Вы хотите написать про такой подвиг, о котором можно рассказывать, а на самом деле многие каждый день совершают какой-то маленький подвиг. Думаете, легко заставить себя идти на пост в грязь, дождь или мороз? Сейчас еще тепло, а несколько месяцев назад на передовой стояли нечеловеческие условия. И каждый выход — это подвиг», — подчеркнул Антон в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам солдата, почти каждый его сослуживец достоин того, чтобы сложить книгу о нем, ведь за каждым стоят такие небольшие подвиги.

«Основная масса наших пацанов — настоящие мужики, я с гордостью об этом заявляю. А подвиг совершается каждый день! Представьте: идет обстрел, а бойцу надо вылезти из окопа и выстрелить из РПГ. Он понимает, что его уже ждет снайпер, но он все равно находит в себе мужество и вылезает стрелять. Это какие моральные усилия надо приложить, уж если разобраться!» — воскликнул боец.

По словам нашего собеседника, каждому человеку хочется жить, но что-то заставляет его встать и выполнить свой долг. В кого-то в итоге выстрелят, в кого-то — нет, но выполняет задачу каждый.

«Мы недавно беседовали с ребятами о долге. Выяснили, что это идет от каждого: никто не может заставить тебя поверить, что ты кому-то что-то должен. Но практически все это сами понимают, ведь есть ответственность перед женой, детьми, матерью, Родиной», — сделал вывод Антон.

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