Кажется чистой, а пить нельзя: дачникам Подмосковья напомнили о правилах бурения скважин

Собственная скважина на участке — удобство, о котором мечтают многие дачники. Но не всякую можно бурить без разрешения, и далеко не всякая вода пригодна для питья. Руководитель строительной компании из Подмосковья Андрей Еприкян в беседе с REGIONS объяснил, с какой глубины вода безопасна, за что можно получить штраф и стоит ли связываться с артезианкой.

По словам специалиста, все скважины по глубине делятся на три типа. Самый бюджетный вариант — абиссинская, или скважина-игла: глубина 5-15 метров, цена от 20 до 40 тысяч рублей. Однако, как предупреждает Еприкян, вода поднимается с самой верхушки, где риск загрязнения максимален. Песчаная скважина уходит на 15-40 метров, стоит 60-120 тысяч, качество воды среднее и сильно зависит от конкретного места. Артезианская — самая глубокая (50-200 метров), вода из известняка, защищенного глиной, обычно очень чистая. Но и цена кусается: от 200 до 500 тысяч плюс оформление лицензии.

Какая глубина считается безопасной для питья, спросите вы. Однозначного ответа, как поясняет Еприкян, нет — все зависит от местности, типа почвы и близости источников загрязнения. Однако есть общие ориентиры. До 10 метров — так называемая верховодка, куда попадают талые воды, удобрения с полей и стоки из выгребных ям. Пить такое без анализа и серьезной фильтрации смертельно опасно. На глубине 10-25 метров качество чуть лучше, но все еще рискованно. И только с 25-50 метров и глубже вода считается более защищенной — сверху ее прикрывают слои глины.

Но даже глубокая скважина, предупреждает эксперт, не дает гарантии. Он приводит случай из практики: заказчик пробурил 35 метров, вода на вид — кристальная. Анализ показал превышение железа в десять раз и наличие бактерий. Единственный способ убедиться в безопасности — сдать пробу в аккредитованную лабораторию. Базовый анализ, по словам Еприкяна, стоит 3-5 тысяч рублей и проверяет воду на бактерии, железо, соли жесткости, нитраты, мутность и кислотность.

Теперь о юридической стороне. Закон «О недрах», как объясняет специалист, разрешает бурить скважину без лицензии только до первого водоносного горизонта (обычно до 30-40 метров). Условия три: вода идет только на личные бытовые нужды (полив, душ, мытье машины), объем добычи не превышает 100 кубометров в сутки (для семьи более чем достаточно), и скважина не попадает в источник центрального водоснабжения. При соблюдении этих правил, по словам Еприкяна, регистрация не требуется.

А вот артезианская скважина (глубже 50 метров) требует обязательной лицензии. Водоносный горизонт в известняке считается стратегическим запасом, и бурение без разрешения незаконно.

«Я всегда предупреждаю клиентов: если мы бурим глубже 40 м, нужно оформлять лицензию. Некоторые говорят: „А сосед пробурил и ничего“. А потом приходит проверка, и сосед платит крупный штраф», — говорит Андрей Еприкян.

Штрафы, по данным Минэкологии Московской области, для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, а для юридических (включая СНТ) — от 800 тысяч до миллиона рублей. При повторном нарушении, как уточняет эксперт, юридическое лицо может заплатить до полутора миллионов, а скважину по решению суда зальют бетоном за счет нарушителя.

Сама процедура получения лицензии на артезианку, по словам Еприкяна, занимает несколько месяцев и обходится в 100-150 тысяч рублей. Включает подачу заявления в Минэкологии, геологическое заключение, проект, бурение по проекту, анализ воды и сдачу в эксплуатацию. Лицензию выдают на срок до 25 лет. Для большинства дачников, признает специалист, это слишком дорого и сложно, поэтому они выбирают песчаную скважину до 40 метров без лицензии.

Еприкян подводит итог: для полива и технических нужд подойдет дешевая абиссинка или неглубокая песчаная скважина (15-20 метров). Для питья — песчаная от 30 метров с обязательным анализом и возможной системой фильтрации. Для гарантированно чистой воды без фильтров — артезианка от 50 метров, но с полным юридическим оформлением.

«Скважина на участке — это благо. Но только если подойти к ней с умом. Не экономьте на глубине, не экономьте на анализе, не нарушайте закон. И тогда вода из вашей скважины будет радовать вас долгие годы», — говорит Андрей Еприкян.

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Владельцам скважин также стоит помнить, что даже после получения чистого анализа воду рекомендуется проверять раз в год — особенно после весеннего паводка, когда в грунтовые воды попадают талые массы с полей и кладбищ. Также при появлении постороннего запаха, привкуса или изменения цвета анализ нужно сделать внепланово.

Для песчаных скважин специалисты советуют раз в 3-5 лет вызывать мастеров для промывки и прочистки фильтра — со временем он забивается песком и глиной, из-за чего качество воды падает. Артезианские скважины в таком обслуживании не нуждаются.

Если анализ показал превышение железа, не обязательно ставить дорогую систему обезжелезивания. Для дачи с сезонным проживанием иногда достаточно простого отстаивания воды в большой емкости — за сутки-двое железо оседает на дно, и воду можно аккуратно сливать, не взбалтывая осадок. Но от бактерий и нитратов это, конечно, не спасет.

И последнее: при бурении скважины без лицензии стоит сохранять все договоры с буровой компанией — в случае проверки они подтвердят, что скважина не превышает разрешенную глубину. Недобросовестные фирмы иногда предлагают пробурить глубже без оформления, но риск в таком случае целиком ложится на владельца участка.