КБМ обновят весной: что изменится для автомобилистов

С 1 апреля в России будет пересчитан коэффициент бонус-малус (КБМ), влияющий на стоимость полиса ОСАГО. Для большинства аккуратных водителей это может означать снижение цены страховки, сообщил РИА Новости глава Национальной страховой информационной системы Николай Галушин.

КБМ отражает аварийность конкретного водителя и напрямую влияет на итоговую стоимость ОСАГО. Как пояснил Галушин, при расчете учитываются только ДТП, произошедшие по вине страхователя. Штрафы за скорость, парковку и другие нарушения на коэффициент не влияют.

Пересчет проводится ежегодно 1 апреля. В расчет берется период с 31 марта прошлого года по 1 апреля текущего. Если водитель за это время не становился виновником аварий, его коэффициент снижается, а страховка дешевеет. При наличии ДТП по его вине КБМ увеличивается.

Базовый коэффициент для тех, у кого нет страховой истории, составляет 1,17. При длительной безаварийной езде он может уменьшиться до 0,46 — это дает максимальную скидку. В случае частых аварий показатель способен вырасти до 3,92, что значительно повышает стоимость полиса.

По данным НСИС, у 91,76% автомобилистов КБМ ниже единицы, а минимальный показатель имеют более 31% водителей. Максимальный коэффициент зафиксирован менее чем у 1% автовладельцев.

Галушин рекомендовал проверить свой КБМ в личном кабинете на сайте НСИС и при необходимости подать обращение для уточнения данных.

Ранее сообщалось, что полис ОСАГО с 1 марта будет не нужен для постановки авто на учет.