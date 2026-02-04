Не только пекарня «Машенька»: малый и средний бизнес в России может столкнуться с кризисом

Малое и среднее предпринимательство в России переживает непростой период, сталкиваясь с комплексом проблем. На этом фоне политики и эксперты обсуждают возможные меры поддержки, а в отдельных отраслях, таких как общественное питание, уже наблюдается волна закрытий. Ситуация требует системного подхода, поскольку от устойчивости этого сектора зависит благополучие многих моногородов и небольших населенных пунктов. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, какие именно сферы бизнеса могут столкнутся с тяжелыми временами.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил в правительство предложения о помощи бизнесу в регионах. Он указывает на высокую налоговую нагрузку, дефицит кадров и ограниченный рынок сбыта. В числе мер парламентарий предлагает налоговый вычет до 100 тысяч рублей за каждое создаваемое рабочее место, а также льготы по страховым взносам для работодателей, нанимающих молодежь.

Однако, по мнению экономиста Валерия Корнеева, основная проблема лежит в другой плоскости. Он отметил, что проблема — в снижении спроса. Сегодня страдают все бизнес-ниши, не получающие прямых государственных преференций, а высокая ключевая ставка делает кредиты практически неподъемными для малого бизнеса.

Ярким индикатором кризиса стал рынок общественного питания. По данным СМИ, в Москве с начала года закрылось несколько десятков заведений, а эксперты прогнозируют, что в 2026 году столицу могут покинуть около 465 баров и ресторанов. Причины — в сжатии маржи из-за подорожания продуктов, роста зарплат и налогов, а также в снижении платежеспособного спроса. Аналогичная тенденция наблюдается и в Санкт-Петербурге.

В этой связи актуальной выглядит инициатива ЛДПР под названием «Мы тоже Машенька», отсылающая к истории спасеной пекарни в Подмосковье. Слуцкий призывает предпринимателей, оказавшихся в сложной ситуации, публично рассказывать о своих проблемах в соцсетях с соответствующим хештегом, чтобы привлечь внимание к масштабу явления и добиться системных решений.

Эксперты, в свою очередь, рекомендуют бизнесу активнее использовать легальные каналы для защиты своих интересов.

«Представители малого и среднего бизнеса могут защищать свои интересы через местные предпринимательские сообщества, различные комиссии в органах власти, в первую очередь в депутатском корпусе. Также они могут обратиться к омбудсменам по предпринимательству. Бюрократическое или финансовое давление на бизнес может привести к достаточно серьезным проблемам в ближайшем будущем», — высказался экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.

Он полагает, что в ближайшей перспективе стоит ожидать не ужесточения, а скорее «доводки» регулирования, в том числе через дальнейшую цифровизацию контроля.

Общий вывод аналитиков и практиков неутешителен: период высокой кредитной стоимости и низкого спроса стал серьезным испытанием для предпринимателей. Те, кто его переживет, могут в будущем занять освободившуюся нишу, но для этого необходима как государственная поддержка, так и собственная активность бизнес-сообщества в отстаивании своих прав.

Ранее сообщалось, что подмосковная пекарня «Машенька», получившая известность после обращения к Путину, воспользуется программами по поддержке малого бизнеса.