«Келья» в небе: в башне «Москва-Сити» выставили на продажу апартаменты без окон за 8 миллионов

В одном из самых дорогих деловых кластеров столицы — комплексе «Москва-Сити» — на продажу выставлена необычная апартамент-студия. Как сообщают Telegram-канал «Главный по домам», лот представляет собой помещение площадью всего восемь квадратных метров в башне «Федерация». Стоимость объекта составляет 8 миллионов рублей.

Продавец позиционирует студию как инвестиционно привлекательный актив, способный, по его словам, приносить до 1,2 миллиона рублей арендного дохода в год. Несмотря на скромные размеры, в апартаментах сделан свежий ремонт и предусмотрено все для проживания: кресло-кровать, встроенная система хранения, компактная кухонная зона с техникой и санузел с душевой кабиной. Помещение оборудовано современными системами кондиционирования и вентиляции. Интересной особенностью объекта является полное отсутствие окон. В объявлении этот факт представлен как преимущество, которое «позволяет отдохнуть от ритма и суеты Сити». Годовой налог на имущество для будущего владельца оценивается в 33 тысячи рублей. Предложение уже вызвало активное обсуждение в Сети, разделив пользователей на тех, кто видит в этом выгодную инвестицию, и тех, кто считает цену неадекватной.