В проекте ГОСТа русской кухни подробно описали, каким должен быть салат оливье, сообщает ТАСС .

Согласно документу, в классический состав входят отварной картофель, яйца, огурцы (свежие или соленые), зеленый горошек и майонез. При этом в качестве основного белкового ингредиента допускается широкий выбор: мясо, птица, рыба, морепродукты и даже колбаса.

Также разрешено добавлять морковь, лук и листья салата, а заправку можно дополнять сметаной. Все ингредиенты рекомендуется нарезать мелко — примерно под размер горошка — и подавать блюдо холодным.

В зависимости от состава допускаются разные названия: например, «Столичный» (с курицей), «Зимний» (с говядиной) или «Московский» (с индейкой).

Отдельно в документе описана и «историческая версия» оливье — с дичью, раковыми шейками, каперсами, трюфелями и икрой.

Проект ГОСТа разрабатывается при участии Минпромторга и Роскачества и должен систематизировать представление о традиционной русской кухне.

Ранее сообщалось, что в России разработают ГОСТ на русскую кухню с сотнями блюд.