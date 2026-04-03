За ошибки заплатишь рублем: где можно жарить шашлык и не получить штраф

Жарка шашлыков на даче может обернуться штрафами, если нарушить правила пожарной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Мособлдумы Владимира Шапкина.

По его словам, за неправильное размещение мангала предусмотрен штраф от ₽5 тыс. до ₽15 тыс. Если в регионе введен особый противопожарный режим, сумма может вырасти до ₽20 тыс.

Самые серьезные последствия — при пожаре. Если из-за мангала пострадало чужое имущество или люди, штраф увеличивается до ₽40–50 тыс.

При этом жарить шашлык на участке можно, но с соблюдением правил. Мангал должен быть металлическим или кирпичным и установлен на безопасном расстоянии — не менее пяти метров от построек.

Также вокруг должна быть очищенная зона радиусом не менее двух метров, а рядом — вода или огнетушитель.

Главное правило — не разводить открытый огонь «где попало». Даже на своем участке за это могут серьезно наказать.

Ранее сообщалось, как выбрать яйца и творог к Пасхе.