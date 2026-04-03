Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о разнице между футбольной атмосферой в России и Европе, сообщает « Спорт-Экспресс ».

По словам Родниной, посещение матчей в Европе оставило у нее совершенно другое впечатление. Она отметила, что на стадионах за рубежом люди приходят семьями, быстро и спокойно покидают трибуны после игр, а обстановка остается безопасной и комфортной.

При этом российские стадионы, по ее мнению, пока не дотягивают до такого уровня. Депутат вспомнила свой первый матч сборной России, который показался ей скучным, и призналась, что тогда «не могла понять игру».

Высказывания прозвучали на фоне обсуждения инициативы о возвращении продажи пива на стадионах. Роднина усомнилась, что такие меры стоит внедрять без изменения культуры поведения болельщиков, подчеркнув, что футбол должен оставаться доступным и безопасным для семей с детьми.

