Выплаты ветеранам: когда начнут приходить деньги ко Дню Победы

Социальный фонд России начинает перечислять выплаты ветеранам Великой Отечественной войны с 3 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Финансового университета Игоря Балынина.

Размер ежегодной выплаты составляет ₽10 тыс. Деньги получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, в том числе проживающие не только в России, но и в странах Балтии.

Средства будут начисляться автоматически — подавать заявление не требуется. Выплаты поступят вместе с пенсией или другими социальными перечислениями по графику доставки.

Как уточняется, право на выплату имеют не только фронтовики, но и участники партизанских движений, сотрудники разведки и контрразведки, а также граждане, получившие ранения или награды в годы войны.

Выплата традиционно приурочена к 9 Мая и направлена на дополнительную поддержку ветеранов.

