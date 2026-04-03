Кредиты на учебу хотят расширить: льготы для многодетных могут вернуть

В России предложили расширить возможности образовательных кредитов для многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя секретаря Общественной палаты Владислава Гриба.

Инициатива предполагает вернуть право брать льготные кредиты на обучение по всем специальностям, а не только по ограниченному перечню, утвержденному государством. Сейчас под программу попадают в основном технические и рабочие направления, тогда как популярные специальности — экономика, менеджмент и лингвистика — исключены.

По словам Гриба, это особенно важно на фоне роста стоимости обучения — в 2026 году она увеличилась на 25–35%. Ограничения по кредитам серьезно осложнили доступ к платному образованию для многодетных семей.

Речь идет о кредитах сроком до 15 лет под 3% годовых. Сейчас их можно оформить только на определенные направления и при условии, что учебное заведение имеет лицензию и государственную аккредитацию.

В Общественной палате считают, что возвращение прежних условий станет реальной поддержкой семей и поможет студентам свободнее выбирать профессию.

