Ночная атака: в российском городе прогремели взрывы

В Великом Новгороде ночью прозвучала серия взрывов. Об этом сообщают местные жители, информацию также публикует Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, около 02:30 в разных районах города и рядом расположенных населенных пунктах было слышно не менее десяти взрывов. Очевидцы также сообщают о звуках беспилотников в небе.

Официальной информации о происшествии пока нет. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

