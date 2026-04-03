Пасхальный стол без ошибок: как выбрать яйца и творог

Перед Пасхой россияне активно закупают яйца и творог, но не все ориентируются в качестве продуктов. Как сообщает « Газета.Ru », эксперт по качеству Елена Генералова объяснила, на что обращать внимание, чтобы не переплатить и не купить сомнительный товар.

При выборе яиц главное — целая и чистая скорлупа без трещин. Важно смотреть дату сортировки и категорию, но последняя влияет только на размер, а не на пользу. Яркий желток тоже не показатель «деревенского» продукта — его цвет легко усиливают добавками в корм.

Хранить яйца лучше в холодильнике и мыть только перед приготовлением: после мытья они теряют защитный слой и быстрее портятся. Для окрашивания подойдут только целые яйца, а хранить их после приготовления можно не более 2–3 дней.

С творогом ключевое правило — состав. В идеале там должны быть только молоко и закваска. Надпись «творожный продукт» — сигнал, что внутри могут быть заменители. Оптимальная жирность для пасхи — 4–9%: обезжиренный даст сухость, слишком жирный — зернистость.

Эксперт также советует избегать продукции без маркировки на рынках. Без даты и производителя есть риск купить несвежий товар. После вскрытия творог лучше хранить в стеклянной емкости и использовать в течение трех дней.

