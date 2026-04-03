Аллергия вышла из-под контроля: почему этой весной россияне жалуются на отеки

В России этой весной резко выросло число пациентов с жалобами на аллергию. Об этом сообщает « Газета.Ru » со ссылкой на лор-врача Иляну Гончарову. По ее словам, количество обращений в марте–апреле увеличилось на 70–80% по сравнению с прошлым годом, а симптомы стали тяжелее.

Чаще всего люди жалуются на заложенность носа, отеки слизистой, насморк и проблемы со сном. Причина — раннее цветение растений: пыльца ольхи, лещины и березы появилась на 2–3 недели раньше обычного. При этом концентрация аллергенов в воздухе оказалась выше нормы на 25–30%.

Из-за этого сезон аллергии растянулся почти вдвое — до 8–10 недель. В городах ситуацию усугубляют выхлопы и загрязнение воздуха, которые усиливают раздражение слизистой. В результате даже привычные симптомы переносятся тяжелее и чаще приводят к осложнениям вроде синусита.

По оценкам врачей, сегодня аллергические проявления испытывает до трети взрослых россиян, а в мегаполисах — до половины. Эксперты предупреждают: проблема становится системной и в ближайшие годы будет только усиливаться.

