Лицензия с подвохом: мошенники атакуют охотников перед сезоном

Сетевые мошенники активизировались на фоне старта весенней охоты и начали использовать схемы, связанные с оформлением разрешений на оружие. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Главная цель — новички, которые впервые сталкиваются с процедурой получения лицензии. Аферисты играют на сложности оформления и предлагают «ускорить процесс» или получить документы без проверок.

Чаще всего используются фейковые сайты, копирующие Госуслуги или сервисы Росгвардии. Пользователю предлагают заполнить заявку и оплатить пошлину, но деньги уходят мошенникам. Также распространены лжепосредники в соцсетях и мессенджерах — они обещают помощь «без очередей», берут предоплату и исчезают.

Еще одна схема — звонки якобы от сотрудников ведомств. Под предлогом уточнения данных злоумышленники выманивают персональную информацию или коды подтверждения. Отдельный риск — продажа поддельных справок: такие документы не только бесполезны, но и могут привести к проверкам со стороны правоохранителей.

Эксперты подчеркивают: оформить разрешение можно только официально — через МФЦ, Росгвардию или «Госуслуги». Любые «помощники», гарантирующие результат или ускорение процедуры, — почти всегда мошенники.

